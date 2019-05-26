رياضة | توخيل يجبر نجمي باريس سان جيرمان على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل يجبر نجمي باريس سان جيرمان على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن تجديد باريس سان جيرمان لعقد مدربه توماس توخيل قد يفجر أزمة داخله في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع البرنابيو الإسباني بأن تجديد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان لعقد توماس توخيل المدير الفني للفريق قد يتسبب في رحيل نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار في الصيف الحالي.

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وأشار الموقع الإسباني إلى أن كلا من مبابي ونيمار لا يرغبان في العمل تحت قيادة توخيل بعد التصريحات السابقة المثيرة للجدل للاعبين والتي أثارت جدلاً وشكوك كبيرة حول استمراهم مع PSG.

وكشف الموقع الإسباني بأن تجديد توخيل لعقده مع باريس قد يدفع مبابي ونيمار في التفكير في الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي ليعود حلم ريال مدريد من جديد للتوقيع معهما برغبة كبيرة من المدير الفني زين الدين زيدان لتعزيز الخط الهجومي للملكي.

يذكر أن زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي التعاقد مع مبابي أو نيمار ضمن مخطط ثورة التصحيح داخل الملكي للعودة من جديد لمنصات البطولات في الموسم المقبل.