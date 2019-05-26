رياضة | كيف تشاهد قناة (تايم سبورت) لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تشاهد قناة (تايم سبورت) لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة قنوات تايم سبورت يوم أمس السبت عن إذاعة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والتي تجمع الفريقان اليوم الاحد على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي تمكن الاشخاص من إستقبال القناة لمتابعة المباراة عليها مباشرةً.

• افضل الكهرباء عن الريسيفر الخاص بك.

• إختار القناة رقم 2 في التلفزيون.

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• إحضر شاحن " إبرة " خاص بهواتف شركة نوكيا القديم.

• إدخال طرف الشاحن في فتحة الجاك المتواجدة في خلف التلفزيون.

• البحث عن ترددات VHF وتررددات UHF

في حالة وجود إريال داخلي في التلفزيون يكون الأمر أسهل للغاية فكل ما على الشخص فعله فصل الجاك وتشغيل الاريال الداخلي في التلفزيون لإتاحة التردد الأخير والبحث عن القنوات الأرضية.