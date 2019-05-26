رياضة | ميسي الناجي الوحيد من غضب جماهير برشلونة بعد نكسة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي الناجي الوحيد من غضب جماهير برشلونة بعد نكسة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق برشلونة الإسباني يوم أمس السبت لقب بطولة كأس ملك إسبانيا من نظيره فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان.

وكان برشلونة يمني النفس بحصد لقب بطولة كأس ملك إسبانيا لإنهاء الموسم بشكل إيجابي وإسعاد الجماهير بهذا اللقب بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في الأسابيع الماضية من النصف نهائي على يد ليفربول.

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ذكر موقع البرنابيو، أن كتيبة برشلونة عادت للمدينة في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت إسبانيا وكان هناك العشرات من الجماهير في استقبال عودة الفريق.

واشار الموقع إلى أن الجماهير هاجمت كافة اللاعبين باستثناء ليونيل ميسي قائد الفريق والذي حصل على احترام كبير من الجماهير التي كانت تحتشد لاستقبال الفريق.

واكد الموقع على أن ميسي سجل هدف برشلونة الوحيد في اللقاء ولكنه لم يشفع للفريق بعدما سجل في الشوط الأول فريق فالنسيا هدفين عن طريق كيفن جاميرو ورودريغو.