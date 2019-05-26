رياضة | وفاة سائق دراجات نارية إيطالي في سباق موتوكروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة سائق دراجات نارية إيطالي في سباق موتوكروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي سائق سباقات الدراجات النارية الإيطالي رافايلي ماتزولا الأحد في بلدة كافالارا بإقليم ماركي، إثر سقوط في قفزة خلال التجارب الرابعة لبطولة موتوكروس الإيطالية، التي ألغاها في النهاية اتحاد سباقات الدراجات النارية الإيطالي.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن "حادثا خطيرا وقع في كافالارا في التجربة الخاصة بالمرحلة الرابعة من بطولة سنيور موتوكروس الإيطالية"، مشيرا إلى ان السائق الإيطالي سقط عقب قفزة.

وأضح الاتحاد أن "الجهاز الطبي تدخل على الفور، وتم وقف السباق. توفي السائق رغم محاولات كثيرة لإنعاشه".

وأضاف اتحاد سباقات الدراجات النارية الإيطالي أن "السلطات المعنية وصلت إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة" وأن التجربة ألغيت بسبب الحادث.