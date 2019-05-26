رياضة | توخيل يقرب نيمار ومبابي من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل يقرب نيمار ومبابي من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن تجديد نادي باريس سان جيرمان لعقد المدرب توماس توخيل قد يفجر أزمة داخل جدران النادي في الفترة القادمة.

ذكر موقع البرنابيو، أن تجديد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان لعقد المدير الفني توماس توخيل قد يتسبب في رحيل الثنائي كيليان مبابي ونيمار في الصيف .

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واضافت التقارير، أن الثنائي مبابي ونيمار لا يرغبان في العمل مع المدير الفني توماس توخيل بعد التصريحات السابقة المثيرة للجدل للاعبين والتي آثارت جدلاً وشكوك كبيرة حول استمراهم مع الفريق.

تجديد توماس توخيل لعقده مع باريس قد يدفع مبابي ونيمار في التفكير بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي ليعود حلم ريال مدريد من جديد حول التوقيع معهما برغبة كبيرة من المدير الفني زين الدين زيدان لتعزيز الخط الهجومي للملكي.

الجدير بالذكر أن زيدان طلب من بيريز التعاقد مع مبابي أو نيمار ضمن خطط ثورة التصحيح داخل ريال مدريد للعودة من جديد لمنصات التتويج بالموسم المقبل.