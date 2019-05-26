رياضة | ميسي يطالب برشلونة برحيل 6 نجوم .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطالب برشلونة برحيل 6 نجوم .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني طلب من إدارة ناديه الاستغناء عن عدد من اللاعبين وذلك عقب خسارة لقب كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أشبيلية رامون سانشيز بيزخوان.

وأشار موقع الدون بالون الإسباني إلى أن ميسي كان يرغب في حصد لقب الكأس لإنقاذ الموسم عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ميسي أكد بأنه هناك أسماء عليها الرحيل الآن عن برشلونة مثل راكيتيتش وكوتينيو وسيميدو وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو وبواتينج مع وجود شكوك حول استمرار الثنائي بوسكيتس وجوردي ألبا بعد تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة.

وكشف الموقع الإسباني بأن ميسي أفضل لاعب في تاريخ برشلونة يريد فريقاً يمكنه المنافسة على جميع البطولات في السنوات القادمة من أجل إسعاد الجماهير.