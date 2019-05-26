رياضة | صفقة تبادلية نارية بين اليونايتد ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين اليونايتد ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي يوفنتوس على استعداد لعقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن يوفنتوس يفكر في عقد صفقة تبادلية مع اليونايتد بغرض الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا واستعادته من جديد في صفوف السيدة العجوز.

واضاف الموقع، أن يوفنتوس مستعد للتضحية بالثنائي باولو ديبالا واليكس ساندرو في مقابل التوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

Advertisements

وأكد الموقع على أن يوفنتوس استخدم الثنائي ديبالا وساندرو في صفقة مبادلة مع بوجبا لتفادي دفع مبلغ 140 مليون يورو لنادي مانشستر يونايتد وهو القيمة الحالية للفرنسي بول بوجبا.

وكان للمدير الرياضي لنادي يوفنتوس جولة في لندن الأسبوع الماضي بعدما التقي مع بوتشيتينو مدرب توتنهام وجوارديولا مدرب السيتي ليستغل تواجده في إنجلترا للاجتماع مع بوجبا لإقناعه بالعودة للفريق.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس حصل على خدمات بوجبا في عام 2012 من مانشستر يونايتد مجاناً قبل أن يعود للشياطين الحمر في صيف عام 2016 مقابل 105 مليون يورو.