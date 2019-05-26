رياضة | نابولي يصدم ريال مدريد في صفقة بديل راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يصدم ريال مدريد في صفقة بديل راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني تلقى صدمة كبيرة من نابولي الإيطالي في صفقة التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم الفريق الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نابولي رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني بلغ 90 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات مدافعه كوليبالي.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن دي لورينتس رئيس نابولي الإيطالي يرغب في الحصول على أكبر عائد من صفقة بيع السنغالي كوليبالي في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوليبالي البالغ من العمر 27 عاما يعد واحد من المدافعين المطلوبين في أكثر من ناد أوروبي بعد تألقه مع نابولي في الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع كوليبالي ليكون بديلاً محتملاً لرحيل قائد الفريق سيرخيو راموس.