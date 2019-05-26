رياضة | الهلال السعودي يخطر خربين بالانضمام لمعسكره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يخطر خربين بالانضمام لمعسكره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السوري عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي والمعار إلى صفوف بيراميدز سبورت، إخطارا من ناديه السعودي، اليوم يبلغه فيه بإنتهاء إعارته للفريق المصري، هذا الموسم.

وأبلغت إدارة الهلال السعودي مهاجمه السوري، بضرورة الانتظام في تدريبات الفريق قبل بدء معسكر الإعداد مع المدرب الجديد، والمقرر إقامته بالنمسا استعدادا الموسم الجديد.

وشارك خربين في 12 مباراة مع الفريق وسجل خلالها 6 أهداف من بينها 3 أهداف عن طريق ضربات جزاء.

ومن المقرر أن يخوض خربين، أخر مبارياته مع بيراميدز سبورت، أمام حرس الحدود يوم 30 من الشهر الجاري، بالدوري المصري الممتاز.