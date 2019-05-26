رياضة | "كوتينيو" يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوتينيو" يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصارع مسؤولو الأهلي مع نظرائهم في الزمالك على ضم محمود فهمي هداف نادي النصر ودوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، وهداف دوري القطاعات للشباب مواليد ٩٩ الشهير بـ"كوتينيو".

وحصل تامر النحاس وكيل اللاعبين، علي تفويض رسمي من اللاعب وعمر عبدالحق رئيس نادي النصر، بالتفاوض مع مسؤولي الأهلي والزمالك لتسويقه.

وأبدى مسؤولو الأهلى اهتمامهم بالتعاقد مع المهاجم الشاب بعد مشاهده الفيديو الخاص به، من قبل وكيله والذي تضمن أربعة اهداف أحرزهم في مرمي فريقي الشباب بالأهلي مواليد ٩٩ و٩٧ هذا الموسم والموسم الماضي.