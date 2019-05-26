رياضة | 9 نجوم يرحلون عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نجوم يرحلون عن برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني يستعد لإحداث ثورة تغيير كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي عقب خسارة لقب كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا وخروج الفريق الكتالوني هذا الموسم بلقب واحد فقط وهو الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة حدد قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق نهاية الموسم المنصرم، حيث شملت القائمة العديد من الأسماء البارزة التي سيستغنى عنهم الفريق الكتالوني.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن القائمة الأولية التي وضعتها إدارة البلوجرانا شملت 9 نجوم سيرحلون عن قلعة الكامب نو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على رأس قائمة الراحلين عن برشلونة هذا الصيف المدافع الكولومبي جيسون موريلو والبرازيلي فيليب كوتينيو والغاني كيفن برينس بواتينج.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن القائمة السوداء للبارسا شملت الحارس الهولندي ياسبر سيليسن والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي رافينيا ألكانتارا والبرازيلي مالكوم والكرواتي إيفان راكيتيتش.