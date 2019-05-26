رياضة | فيلاندر: فوز ديوكوفيتش في فرنسا يجعله من عظماء اللعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلاندر: فوز ديوكوفيتش في فرنسا يجعله من عظماء اللعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يملك نوفاك ديوكوفيتش فرصة لتكرار الفوز برباعية متتالية في البطولات الأربع الكبرى في التنس للمرة الثانية في مسيرته إذا توج بلقب فرنسا المفتوحة.

ويعتقد أسطورة اللعبة ماتس فيلاندر أن هذا سيفوق أي إنجاز آخر لرفاييل نادال أو روجر فيدرر.

وقبل 3 سنوات كان ديوكوفيتش أول لاعب منذ الأسطورة الأسترالي رود ليفر عام 1969 يحقق الألقاب الأربعة الكبرى على التوالي، عندما هزم آندي موراي في نهائي فرنسا المفتوحة.

وتعثرت مسيرة اللاعب الصربي، لكنه انتفض في العام الماضي ليحقق ألقاب ويمبلدون وأمريكا، ثم حصد هذا العام لقبه رقم 15 في البطولات الكبرى والسابع في أستراليا.

ويحظى الآن بفرصة تكرار الرباعية ويرى فيلاندر، الحاصل على 7 ألقاب بالبطولات الكبرى، أن تحقيق هذا الإنجاز في باريس سيتخطى ما فعله فيدرر (صاحب الـ 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى) ونادال (17 لقبًا).

وقال فيلاندر في مقابلة مع رويترز: "في معيار الإنجازات الهائلة فوز نوفاك بـ 4 ألقاب كبرى على التوالي سيكون أكثر إنجاز مبهر نشاهده على الإطلاق".

ويُطرح اسم فيدرر ونادال في المناقشات الجدلية دائمًا بشأن هوية اللاعب الأفضل في التاريخ، بينما يحصل ديوكوفيتش على ثناء أقل من الاثنين.

وأضاف: "إذا فاز في فرنسا سيقارن فجأة بعظماء اللعبة على الإطلاق".

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وأردف: "سيحقق لقبه 16 في البطولات الكبرى إذا فاز في فرنسا. سيبقى لدى فيدرر 20 لقبًا وستحدث المقارنات، وهذا مذهل".

وتابع: "فوز نوفاك هنا أكبر شأنًا من حصول نادال على 12 لقبًا في فرنسا.. لكن إذا فاز رفاييل سيصل إلى لقبه 18 وستزدحم القمة".

وقال فيلاندر إن من "معالم" فرنسا المفتوحة طول مدة تنافس نادال مشيرًا إلى أن أي إخفاق محتمل له سيؤثر على اللاعب الإسباني.

وواصل: "أعتقد أن الصورة الأوضح بالنسبة لي تتعلق بطول فترة تنافس نادال. أراه يعاني من أجل الفوز في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة..إذا لم يفز ستكون هناك شكوك حول فوزه في العام المقبل".

وأكمل: "إذا فاز نوفاك سيكون الباب مفتوحًا أمام حصوله على 20 لقبًا في البطولات الكبرى، وإذا عادل رقم روجر سيُنظر إليه كأفضل لاعب في التاريخ".

ويرى فيلاندر أن نسخة هذا العام مفتوحة بشكل أكبر في ظل وجود أسماء شابة مثل اليوناني ستيفانوس تيتيباس والنمساوي دومينيك تيم والروسي كارين ختشانوف ومواطنه دانييل مدفيديف والتشيلي كريستيان جارين ممن يمكنهم التسبب في مشاكل للأسماء الكبيرة.

وقال: "هناك العديد من الفتية الواعدين ولا أقول إنهم سيهزمون الكبار بالضرورة، لكن قد يقلق نوفاك أو رفاييل من المباريات التي قد تجتاز 4 ساعات في الأدوار الأولى".

وأتم: "أن يلعب رفاييل أو روجر أو نوفاك ضد (جريجور) ميدفيديف أو (كي) نيشيكوري.. يوجد رصيد رائع من المواجهات بينهم لكن إذا لعب رفاييل ضد تيتيباس سيشعر بالتوتر منذ النقطة الأولى. اللاعبون الشبان أقل خوفًا من الأسماء المخضرمة".