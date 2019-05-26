انت الان تتابع تفاصيل خبر غرائب الكرة.. حَكم أحرز هدفاً واحتسبه رغم الاعتراضات! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 06:50 مساءً - في واقعة طريفة في ملاعب "الساحرة المستديرة"، أحرز حكم إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة الهولندي لكرة القدم هدفاً لصالح فريق، واحتسبه رغم اعتراض الفريق المنافس.

وفي التفاصيل؛ شهد لقاء "هاركيماس" و"هويك" لقطة مثيرة للجدل انتشرت بشكل واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بتسجيل هدف حمل توقيع "قاضي المباراة"، في المواجهة التي انتهت لصالح الأول بنتيجة (4-2).

واقترب الحكم من إحدى الهجمات ودخل منطقة العمليات، ليصبح في طريق الكرة العرضية التي ارتطمت به وأكملت مسارها إلى الشباك، معلناً احتسابه، وسط دهشة وذهول مدافعي الفريق المنافس، الذين انطلقوا خلفه اعتراضاً واحتجاجاً على الهدف دون جدوى.

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وبحسب اللوائح الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الهدف يعتبر صحيحاً وقانونياً؛ لأن "الحكم يُعتبر جزءاً من الملعب".

ويعكس التمركز الخاطئ للحكم، قلة خبرته وحداثة عهده بالتحكيم؛ إذ إنه من الثوابت التحكيمية "ألا يقترب الحكم من الكرة أو اللعب النشيط بشكل مبالغ فيه حتى لا تصطدم به الكرة أو يعيق تحركات اللاعبين".

وبسبب هذه الحالة وغيرها من الحالات التي أثارت جدلاً واسعاً، أقر المجلس التشريعي لكرة القدم (إيفاب) تعديلاً سيبدأ تطبيقه بداية من يوليو المقبل، وينص على "إسقاط الكرة في حال قام أحد اللاعبين بتمريرها إلى زميله واصطدمت بالحكم وذهبت إلى المنافس".