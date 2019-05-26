انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تستعد للاستثمار بالكرة الإنجليزية عبر هذا النادي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 06:50 مساءً - دخلت هيئة قطر للاستثمارات الرياضية في مفاوضات مع إدارة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي من أجل الاستحواذ عليه، في إطار اهتمام الدولة الخليجية بالاستثمار في المجال الرياضي.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن المجموعة القطرية، التي تملك نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، ترغب في الحصول على حصة مسيطرة في ليدز يونايتد، مشيرة إلى أن هذه الصفقة قد تكون بوابة قطر لدخول كرة القدم الإنجليزية.

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وأضافت الصحيفة البريطانية نقلاً عن مصادرها، أن قطر قررت الاستثمار في الكرة الإنجليزية، لافتة إلى أنه وقع الاختيار على ليدز يونايتد.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي يجري محادثات مع ستة مستثمرين على الأقل.

وليدز يونايتد هو نادٍ يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وأُسس عام 1919، وحقق لقب الدوري الممتاز في 3 مناسبات، مواسم (1968-1969 و1973-1974 و1991-1992)، فضلاً عن بطولات أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية.