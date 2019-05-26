انت الان تتابع في بيان رسمي.. الاتحاد المغربي يحتج على جهاد جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

جهاد جريشة

أرسل الاتحاد المغربي احتجاجًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أداء الحكم المصري جهاد جريشة، وطاقمه المعاون في مباراة الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد اليوم الأحد، قائلًا: "بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم المصري السيد جهاد جريشة الذي قاد المباراة التي جمعت يوم الجمعة 24 ماي 2019 بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية".

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وذكر الاتحاد المغربي في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء. وطلب الاتحاد المغربي ردًا سريعًا من "كاف" تجاه التظلم المقدم ضد