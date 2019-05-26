انت الان تتابع كأس العالم للشباب.. اليابان تكتسح المكسيك بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

منتخب اليابان

اكتسح المنتخب الياباني نظيره المكسيكي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحقق الساموراي، أول فوز لهما في مشوارهم بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب المكسيكي في تحقيق أي نقطة، في إنتظار مباراة الإكوادور وإيطاليا، التي ستقام على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، في وقت لاحق من اليوم.

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منتخب اليابان سيطر على مجريات الأمور، وافتتح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق تايسي مياشيرو، بعدها انحصر اللعب في وسط الميدان، في ظل سيطرة مسبية من اليابانيين، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، أضاف كيوسوكي تاغاوا، الهدف الثاني لليابان وتحديدًا في الدقيقة 52، وعاد تايسي