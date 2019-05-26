الان تتابع اليابان تقسو على المكسيك بثلاثية في كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
حقق منتخب اليابان انتصاره الأول في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليًا في بولندا، وذلك عقب فوزه الكبير 3 / صفر على نظيره المكسيكي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للمسابقة.
وارتفع رصيد اليابان، التي تعادلت 1 / 1 مع الإكوادور في الجولة الماضية، إلى أربع نقاط، لتتربع على صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي يواجه نظيره الإكوادوري في وقت
لاحق اليوم بالمجموعة ذاتها.
في المقابل، ظل منتخب المكسيك قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاطـ، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعدما خسر 1 / 2 أمام منتخب إيطاليا في مستهل مبارياتهما بالمجموعة.
وافتتح تايسي مياشيرو التسجيل لليابان في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله كيوسوكي تاجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 52، وواصل مياشيرو تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لليابان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.
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