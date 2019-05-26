مصدر بالزمالك: "كاف" أرسل خطابًا بتعليق عقوبة رئيس النادي

تسلم نادي الزمالك اليوم الأحد خطابًا من الاتحاد الإفريقي يفيد بتعليق العقوبة الموقعة على رئيس مجلس إدارة النادي بخصوص حرمانه من حضور مباريات الفريق.

وقال مصدر من داخل الزمالك : "أصبح من حق رئيس مجلس إدارة الزمالك حضور مباراة الفريق أمام نهضة البركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، بعد وصول الخطاب بشكل رسمي اليوم."

وأعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق نيته حضور المباراة، وأنه سيرافق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الدولي.

واعتذر رئيس الزمالك بشكل رسمي لرئيس الـ "كاف" ودفع غرامة 40 الف دولار، ليتم رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الافريقي عليه وأصبح من حقه حضور نهائي "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.