سكاي: ليفربول لا يخطط للتعاقد مع ديباي

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليفربول لا يخطط للتعاقد مع ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بعض التقارير أشارت إلى أن ليفربول يسعى للتعاقد مع ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الريدز، بعدما نشر مطقع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" وهو يستقل طائرة حمراء ويرتدي نفس اللون مع تعليق "شكرًا ليون".

كما أشارت بعض التقارير الأخرى أن اللاعب الدولي الهولندي هدف لمدرب ليفربول يورجن كلوب، إلا أنه وفقًا لمصادر خاصة بشبكة سكاي فإن ليفربول غير مهتم بالتعاقد مع ديباي ولن يسعى للدخول في صفقة لاعب مانشستر يونايتد السابق.

Advertisements

البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى ليون الفرنسي قادمًت من يونايتد في يناير 2017، ومنذ ذلك الحين سجل 39 هدفًا في 115 مباراة ، مما ساعد النادي في تأمين تأهل دوري أبطال أوروبا في كل من الموسمين الماضيين.

ديباي بدأ مسيرته في هولندا مع آيندهوفن الهولندي قبل انتقاله إلى يونايتد في عام 2015.

جدير بالذكر أن ديباي شارك هذا الموسم بقميص فريقه الفرنسي في 35 مباراة هذا الموسم بالدوري، سجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين، كما شارك في 8 مباريات أخرى بدوري أبطال أوروبا سجل هدفًا وصنع 4.