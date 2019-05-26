نيمار يترقب اجتماعا حاسما في معسكر كوبا أمريكا

ينتظر نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان اجتماعا حاسما مع المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي خلال أيام قليلة على هامش معسكر السامبا استعدادا لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن نيمار انضم إلى المعسكر أمس السبت، وسيعقد اجتماعا حاسما مع تيتي، لتحديد ما إذا كان سيرتدي شارة قيادة منتخب بلاده في البطولة أم لا.

ولفتت إلى أن تيتي صرح عند إعلان قائمة البرازيل أنه سيعقد جلسة مع لاعب بي إس جي للاستفسار منه عما بدر منه بالاعتداء على مشجع لفريق رين عقب مباراة رين في نهائي كأس فرنسا.

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وتسببت هذه الواقعة في حملة هجوم شديدة ضد نيمار، وصلت لحد المطالبة بحرمانه من ارتداء شارة قيادة السيليساو في كوبا أمريكا.

ويستعد المنتخب البرازيلي للبطولة بمباراتين وديتين ضد قطر وهندوراس يومي 5 و9 يونيو/حزيران المقبل، علما بأنه يخوض "كوبا أمريكا" ضمن المجموعة الأولى التي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

ويغيب منتخب البرازيل عن منصة التتويج بالبطولة منذ 20 عاما.