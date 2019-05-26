رئيس بايرن ميونخ يحسم مستقبل كوفاتش

حسم أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، مصير المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، عقب نهاية الموسم بتتويج الفريق البافاري بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).

واحتفل البايرن بتتويجه بطلًا لكأس ألمانيا، بعد فوزه على لايبزيج (3-0)، أمس السبت.

وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات مقتضبة لهونيس، الذي سُئل عن مستقبل كوفاتش، ليجيب: "إنه باقٍ بنسبة 100%".

وأشار هونيس إلى ثمرة العمل الجماعي في النادي البافاري، حيث أكد أن التعاون بين مجلس الإدارة والفريق، بالإضافة للمدرب الكرواتي، نتج عنه هذه الإنجازات.

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وكان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، قد أكد أن مستقبل كوفاتش غير قابل للنقاش، وذلك عقب التتويج بكأس ألمانيا.

يذكر أن رومينيجه نفسه قد صرح في وقت سابق بأن بقاء كوفاتش في منصبه ليس مضمونًا، كما هو حال الجميع في بايرن ميونخ.

على جانب آخر، أبرز حساب إذاعة "دويتشه فيله" تصريحات هونيس بشأن مستقبل المدافع الألماني جيروم بواتينج، حيث حثه رئيس النادي على الرحيل.

وقال هونيس: "كصديق، أنصحه بالرحيل عن النادي، لأنه يحتاج لتحدٍ جديد، فهو خارج الحسابات في الوقت الراهن".