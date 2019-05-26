شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى : مواجهة الجونة صعبة لهذه الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى على مواجهة فريقيه أمام الجونة المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. قال مدرب الإسماعيلى فى تصريحات صحفبة :" لقاء الجونة ليس سهلا بسبب لعب المنافس على الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه فى الاستمرار بالدورى". تابع جابر أن غياب أكثر من عنصر بالقوام الأساسى للإسماعيلى ،فضلا عن حالة الأرهاق التى تواجهنا لضيق الوقت بين المباريات من شأنها أن تزيد من صعوبة مواجهة الجونة موضحا أن هدف الدراويش تحقيق الثلاث نقاط من أجل التقدم بجدول ترتيب الدورى.

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