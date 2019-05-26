شكرا لقرائتكم جروس يفضل أحداد فى قيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك استقر على اللاعب الذى يقود هجوم الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى فى المقرر لها مساء اليوم الأحد في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءًا.

ويفكر جروس فى الاعتماد على المغربى حميد أحداد فى قيادة هجوم الأبيض وعدم الدفع بخالد بوطيب فى الهجوم بشكل أساسى خلال مواجهة بركان، خاصة وإنه عائد من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، الأمر الذى يزيد من أسهم حميد أحداد ليقود هجوم الزمالك، واستخدام بوطيب كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من.

Advertisements

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.