شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. نصائح طبية للاعبى الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب نصائحه الطبية للاعبى الزمالك، فى ظل إرتباط اللاعبين بصوم الشهر الكريم، وذلك قبل أن يخوض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لقاء هام أمام نهضة بركان فى إطار إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والمحدد له العاشرة مساءا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاءت نصائح الدكتور طارق سليمان على النحو التالي:



تناول كميات كبيرة من السوائل الرياضية عقب الفطار

المواظبة على تناول السوائل حتى قبل اللقاء بساعة.

Advertisements

تناول كميات كبيرة من المواد الكربوهيدراتية مثل المكرونة والبطاطس البورية.

تناول موزة واحدة فقط بين الشوطين.

الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء.

تناول 150 جراما فقط من الفراخ المشوية.

تناول التمر عقب الفطار مباشرة لزيادة الطاقة فى الجسم.