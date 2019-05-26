جلسات خاصة مع لاعبى الجونة...

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جدة - عمرو شويل جلسات خاصة يعقدها حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة ببعض لاعبى الفريق لحسم على الفوز بمباراة الإسماعيلى القادمة وحصد الثلاث نقاط والظهور بشكل قوى الفترة المقبلة. ويلاقى فريق الجونة نظيرة الإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى. يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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