شكرا لقرائتكم إحنا أسياد أفريقيا من زمان .. رسالة مشجع زملكاوي أمام برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب عمرو جاب الله ومحمد الجزار .. تصوير: كريم عبدالعزيز وحسن محمد

حرص أحد مشجعى نادي الزمالك، على توجيه رسالة خاصة قبل ساعات من انطلاق مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم ضمن إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وقام المشجع الزملكاوي، بإرتداء تي شيرت خاص لناديه مكتوب عليه جملة : "إحنا أسياد أفريقيا من زمان".



إحنا أسياد أفريقيا من زمان

ويحتاج الزمالك للفوز على نهضة بركان المغربى بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافه شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية، بعد خسارة مباراة الذهاب أمام بطل المغرب بهدف وحيد خارج الديار.