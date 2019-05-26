شكرا لقرائتكم 16 عام من الحرمان .. الزمالك يحلم ببطولة قارية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتاج نادي الزمالك لهدفين في المباراة التي يستضيف فيها نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى.
ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة الأمجاد الأفريقية الغائبة عن الزمالك منذ 16 عاما، حيث كان أخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجى التونسى بهدف دون رد، حيث يسعى الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية اليوم لرفع رصيده من البطولات الأفريقية إلى 12 بطولة، لينفرد بالمركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت بالمغرب قد انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف في الوقت القاتل من عمر المباراة.
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