شكرا لقرائتكم نوران جوهر تفوز بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال أبطال مصر فى الاسكواش يسطرون التاريخ ويحصدون الألقاب والبطولات بعد تتويج البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا لسيدات الاسكواش، بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة والتي أقيمت في إنجلترت من 20 إلى 26 مايو الجاري، وذلك المرة الأولى في تاريخها. Advertisements وانتصرت جوهر على المصنفة الرابعة عالميا الفرنسية كامييل سيرم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8, 11-3 . وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوران جوهر تفوز بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لسيدات الاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.