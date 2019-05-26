شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. الأمن يمنع حاملى التذاكر المزورة من دخول برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ضبطت قوات الأمن المتواجد باستاد برج العرب، لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، أكثر من تذكرة مزورة بين جماهير الأبيض التى جاءت لدعم فريقها فى النهائى.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
ومنعت قوات الأمن حاملى التذاكر المزورة من الدخول لاستاد برج العرب، بعدما اكتشفوا وجود أكثر من تذكرة مزورة بين الجماهير التى توافدت على الاستاد على مدار الساعات الجارية.
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد نهضة بركان .. الأمن يمنع حاملى التذاكر المزورة من دخول برج العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.