شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. الأمن يمنع حاملى التذاكر المزورة من دخول برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضبطت قوات الأمن المتواجد باستاد برج العرب، لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، أكثر من تذكرة مزورة بين جماهير الأبيض التى جاءت لدعم فريقها فى النهائى.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ومنعت قوات الأمن حاملى التذاكر المزورة من الدخول لاستاد برج العرب، بعدما اكتشفوا وجود أكثر من تذكرة مزورة بين الجماهير التى توافدت على الاستاد على مدار الساعات الجارية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.