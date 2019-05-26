شكرا لقرائتكم حازم إمام يتوجه لاستاد برج العرب لدعم الزمالك فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حازم إمام نجم الزمالك الأسبق على التوجه لاستاد برج العرب من أجل دعم الفريق الأبيض فى المباراة الهامة والمصيرية أمام نهضة بركان المغربى والمقرر لها مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 50 ألف مشجع فى إيالب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه عدد من نجوم القلعة البيضاء القدامى، إلى ملعب برج العرب لمؤازرة الزمالك حيث ونشر حازم إمام صورته برفقة عدد من أصدقائه، عبر صفحته على "انستجرام" معلقًا عليها: "إلى برج العرب".