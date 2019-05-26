شكرا لقرائتكم ستيفانوس يتأهل للدور الثاني في رولان غاروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بتغلبه على الألماني ماكسيمليان مارتيرير 6 / 2 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 4).

وحقق تسيتسيباس الفوز على منافسه المصنف 110 على العالم في ساعة و48 دقيقة.

وسجل تسيتسيباس، 20 عاما، تطورا ملحوظا هذا الموسم، وتغلب على روجيه فيدرر وهو في طريقه للدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، كما فاز بلقب بطولة إشتوريل التي أقيمت على الملاعب الرملية، وتغلب على رافايل نادال، ملك الملاعب الرملية، في الدور قبل النهائي ببطولة مدريد قبل أن يخسر النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، كما وصل للدور قبل النهائي في بطولة روما.

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ويلتقي تسيتسيباس في الدور الثاني مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الهندي براينش جونيسواران والبوليفي هوغو ديلين.

وكان الكرواتي مارين سيليتش تغلب على الإيطالي توماس فابيانو 6 / 3 و7 / 5 و6 / 1 اليوم الأحد في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس وبهذا الفوز، حجز سيليتش مقعده في الدور الثاني حيث ينتظر الفائز من المباراة التي تجمع بين الصربي يانكو تيبساريفيتش والبلغاري جريجور ديميتروف.

كما فاز النرويجي كاسبر رود على إرنستس جولبيس من إستونيا 6 / 2 و7 / 6 (7 / 2) و6 / صفر. ويلتقي رود في الدور الثاني مع الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي تغلب على الإسباني بابلو أندوخار 6 / 7 (3 / 7) و6 / 4 و6 / 4 و6 / 2.

كما فاز الأسترالي أليكسي بوبيرين على الفرنسي أجو همبرت 3 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (12 / 10) و6 / 3.