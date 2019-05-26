شكرا لقرائتكم شتوتغارت ويونيون برلين يتصارعان في إياب ملحق الصعود والهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض فريق شتوتغارت، المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بوندسليغا، مباراة يعتقد أنه في متناوله الفوز بها وتفادي الهبوط عندما يحل ضيفا على يونيون برلين، المنافس بدوري الدرجة الثانية، يوم الاثنين في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وتعادل شتوتغارت 2 - 2 على أرضه يوم الخميس الماضي في مباراة الذهاب، ويريد الفريق الذي توج بلقب البوندسليغا في 1984 و1992 و2007 أن يتفادى الهبوط الثاني له في ثلاثة أعوام.

وقال نيكو فيليج، المدير الفني المؤقت لشتوتغارت، يوم الأحد: لن تكون مباراة سهلة على الاطلاق من حيث الموقف والنشوة السائد في فريق يونيون برلين.

وسيكون فريق يونيون برلين متحمسا بشدة للفوز بالمباراة التي ستقام على ملعبه الصغير "ألتي فوريستيري" بحي كوبينيك في العاصمة الألمانية.

وأضاف: الظروف غير معقولة، والوضع المحيط يوجد به شيء مميز للغاية، شيء فريد من نوعه.

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وقال مارفين فريدريش، مدافع يونيون برلين: الملعب سيكون مشتعلا.

وبإمكان يونيون برلين أن يصعد للبوندسليغا في حال التعادل السلبي أو 1 - 1، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، أو الفوز بأي نتيجة.

وقال أورس فيشر مدرب يونيون برلين: يظل رأيي كما هو، شتوتغارت يظل الفريق المرشح للفوز. هناك تقارب، ولكنني لا أشعر أنه سيكون أكثر من اللازم.

وأنهى شتوتغارت الموسم في المركز الثالث من القاع، ويعد المدير الفني المؤقت فيليج ثالث مدرب يقود الفريق هذا الموسم. ومن المقرر أن يدرب الفريق تيم والتر بداية من أول يوليو.

وأنهى يونيون برلين دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث خلف كولون وبادربورن اللذان تأهلا مباشرة.