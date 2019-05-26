الإسكندرية تخصص 120 أتوبيس لخدمة مشجعي الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

قامت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية بتخصيص 120 أتوبيس لخدمة جماهير نادى الزمالك، المتوجهين لحضور مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامته في استاد برج العرب.

حيث قد قرر رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية المهندس محمد زكريا مجموعة من التعليمات للمهندس على صقر، مدير عام المتابعة والحركة، لتوفير الراحة والانتقالات لجمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، وذلك من خلال إطلاق أكثر من 120 أتوبيس لخدمة الجمهور من وإلى برج العرب.

كما أوضحت الهيئة اليوم في بيان صادر عنها إلى أن نقاط التجمع تتوزع على محطة مصر والكيلو 21 والعامرية وكوتة، مع مراعاة توقيت المباراة وامتدادها إلى الوقت الإضافي وضربات الجزاء، وكذلك توفر خدمة سهر لنقل الجماهير، مؤكدة أنه جار انطلاق الأتوبيسات إلى استاد برج العرب.