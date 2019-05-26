شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود فتح الله يوجه رسالة خاصة للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، مدافع النجوم الحالى، على دعم لاعبى الأبيض، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى العاشرة مساءً.

وقال فتح الله فى رسالته للاعبى الزمالك: "أنتم رجال وعلى قدر المسئولية، خاصة بعدما شكك الجميع فى عدم قدرتكم على الوصول لنهائى الكونفدرالية، والخروج من دور المجموعات.. نثق بكم، وأصبحتم على بعد خطوة من التتويج باللقب، ونتمنى لكم التوفيق، من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".