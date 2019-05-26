شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود فتح الله يوجه رسالة خاصة للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، مدافع النجوم الحالى، على دعم لاعبى الأبيض، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى العاشرة مساءً.
وقال فتح الله فى رسالته للاعبى الزمالك: "أنتم رجال وعلى قدر المسئولية، خاصة بعدما شكك الجميع فى عدم قدرتكم على الوصول لنهائى الكونفدرالية، والخروج من دور المجموعات.. نثق بكم، وأصبحتم على بعد خطوة من التتويج باللقب، ونتمنى لكم التوفيق، من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمود فتح الله يوجه رسالة خاصة للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.