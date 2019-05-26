شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يبحث عن "مسك الختام" مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش عن تسجيل هدفه الثانى عشر هذا الموسم ليكون بمثابة "مسك الختام" لفترة إعارته مع الطلائع.

وتنتهى إعارة مصطفى محمد لطلائع الجيش بنهاية مباراة المقاصة حيث يستعد للعودة لناديه الزمالك.

طلائع الجيش يملك ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب ، وحسم الفريق الابيض قراره بإعادة مصطفى محمد لصفوف القلعة البيضاء بعد تألقه وتسجيله 11 هدفاً فيما لايزال موقف إسلام جمال وكابوريا محل دراسة فى ظل رغبة الطلائع فى الابقاء عليهم مع الفريق ومخاطبة الزمالك لحسم الصفقة .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام

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وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري .

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .