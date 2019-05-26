ماذا قدم الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء الحلم المنتظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك فى العاشرة من مساء اليوم مع نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، باستاد برج العرب.
خاض الزمالك 15 مباراة فى البطولة الأفريقية، أمام 8 أندية وهى نصر حسين والقطن التشادى، وجورماهيا، والنجم الساحلى التونسى، واتحاد طنجة ، وحسنية أغادير وبترو أتليتكو. ونهضة بركان المغربى .
حقق الزمالك الفوز فى 6 مباريات من أصل 15 لقاء خاضها حتى الآن، وتعادل فى مثلها، بينما خسر 3 مباريات أمام القطن التشادى فى إياب دور الـ 32 بنتيجة 2/0 وأمام جورماهيا الكينى 4/2 بدور المجموعات ونهضة البركان فى ذهاب النهائى.
استطاع لاعبو الفريق تسجيل 21 هدفا فى البطولة، مقابل 9 أهداف هزت شباك الزمالك.
ويٌعد إبراهيم حسن هو هداف الأبيض فى النسخة الحالية من الكونفدرالية، حيث سجل 4 أهداف فى مرمى كل من جورماهيا "هدفين"، واتحاد طنجة، وحسنية أغادير.
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