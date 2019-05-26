شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرسالة الأخيرة من جهاز الزمالك للاعبين قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الجهاز الفنى للزمالك، بقياة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، رسالة للاعبى فريقه، مؤكدا أنها أهم وآخر رسالة قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى العاشرة مساءً.

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وشدد جروس والجهاز الفنى للفارس الأبيض على ضرورة الابتعاد عن العصبية والنرفزة داخل المستطيل الأخضر، وعدم إتاحة الفرصة للاعبى بركان بالشعور بأنهم الأكثر ثقة وقدرة على الفوز.

كما طالب الجهاز الفنى للزمالك من اللاعبين الهدوء وعدم التسرع فى إحراز هدف التقدم، والتركيز حتى صافرة النهاية مع غلق كافة المساحات أمام لاعبى نهضة بركان، مع الضغط بقوة.