نوران جوهر تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للمرة الأولى فى تاريخها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالميًا لسيدات الإسكواش، بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة والتى أقيمت فى إنجلترا من 20 إلى 26 مايو الجاري، وذلك المرة الأولى فى تاريخها. وفازت جوهر على المصنفة الرابعة عالميًا الفرنسية كامييل سيرم بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8, 11-3 . وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات فى تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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