شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طوابير جماهير الزمالك لدخول مدرجات برج العرب قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جماهير الزمالك، عددًا من الطوابير للدخول إلى استاد برج العرب، بالإسكندرية، مباشرة، لدعم الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الساعات الحالية زيادة الأعداد الوافدة من جماهير الزمالك إلى مدرجات استاد برج العرب، قبل الإفطار، للتواجد فى الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.













































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