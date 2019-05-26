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منع حاملى التذاكر المزورة من الدخول لبرج العرب قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت قوات الأمن المتواجد باستاد برج العرب، لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وجود أكثر من تذكرة مزورة بين جماهير الأبيض التى جاءت لدعم فريقها فى النهائى.

وقام الأمن بمنع حاملى التذاكر المزورة من الدخول لاستاد برج العرب، بعدما اكتشفوا وجود أكثر من تذكرة مزورة بين الجماهير التى توافدت على الاستاد على مدار الساعات الجارية.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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