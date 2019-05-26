شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربى يجرى جراحة بالعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خالد مهدى، مدير الكرة بالانتاج الحربى، عملية جراحية بالعين عصر اليوم الأحد على أن يغيب عن مران فريقه يومين للراحة. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك الخميس 30 مايو الجارى، والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى . Advertisements ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكهم 41 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان .

مدير الكرة بالانتاج الحربى يجرى حراجة فى العين

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