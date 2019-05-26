شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. نهضة بركان يتغلب على الزمالك بهدف نظيف فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى.

ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة الأمجاد الأفريقية الغائبة عن الزمالك منذ 16 عاما، حيث كان آخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجى التونسى بهدف دون رد، حيث يسعى الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية اليوم لرفع رصيده من البطولات الأفريقية إلى 12 بطولة، لينفرد بالمركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الزمالك ونهضة بركان التى أقيمت بالمغرب قد انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف في الوقت القاتل من عمر المباراة .

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