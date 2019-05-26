شاهد.. أجمل لحظات الزملكاوية فى المستطيل الأخضر قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى للزمالك مع نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية والصعود لمنصة التتويج الأفريقية لأول مرة فى سجل أبطال الكونفدرالية.

يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القاري، في المقابل أمام نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، وجاء الهدف فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.

ويضع الزملكاوية آمالا عريضة على كهربا لقيادة الزمالك للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء سعياً لإعادة الفارس الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية الغائبة منذ 2002 منذ التتويج بدوري الابطال الافريقى على حساب الرجاء المغربى .

وبهذه المناسبة نستعرض أهم لقطات التى تجمع الزملكاوية مع البطولات سواء المحلية أو الأفريقية والتى يحلم عشاق الفارس الأبيض بتكرارها الليلة..



فرحة الزملكاوية



طارق يحيى مع بطولاته



تتويج الزمالك



باسم مرسى يحتفل

شيكابالا يحتفل



عبد الواحد السيد يحمل الكأس



فرحة الزملكاوية بالتتويج

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التوأم بقميص الزمالك مع البطولات

حازم امام يحمل كأس البطولة

فرحة ابناء الزمالك



لحظات لاتنسى للزملكاوية



خالد الغندور يحمل الكأس



لحظات سعادة للزملكاوية



مرتضى منصور يحتفل مع فريق الزمالك

اجمل لحظات الزمالك