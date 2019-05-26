شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تاني مرة.. الخطيب يناقش تطورات قطاع الناشئين مع فتحى مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة ثانية مع فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع.

كان الخطيب قد عقد جلسة أولى مع فتحى مبروك لمناقشة التقرير الخاص بتقييم القطاع، وجميع الفرق فى الأعمار السنية المختلفة على مدار الموسم الماضى واستعرض الخطيب مع فتحى مبروك خلال الاجتماع نتائج فرق الناشئين وتقييمه لها.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الثانى بين رئيس النادى ومدير قطاع الناشئين عدة أمور خاصة بالموسم الجديد بما يحقق طموحات النادى فى الموسم المقبل.