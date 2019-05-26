الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر فيديو عن ملاعب السويس استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاهد من استاد السويس الجديد بعد أعمال التطوير وآخر استعداده لاستضافة فرق المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا مصر 2019 . كما تضمن الفيديو ملاعب التدريب بالعين السخنة مقر إقامة الفريق التونسى وذلك عقب زيارة للوفد التونسى أول أمس للسويس . يذكر أن المنتخب التونسى ضمن فرق المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا التى تستضيفها محافظة السويس بالإضافة إلى منتخبات أنجولا ومالى وموريتانيا.

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