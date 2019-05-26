شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف الإفطار السنوي لنقابة المهن الرياضية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأوليمبى بالمعادي، الإفطار السنوى لنقابة المهن الرياضية، غدًا الاثنين، بحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة السابقين مثل عبد المنعم عمارة، والعامرى فاروق، وطاهر أبو زيد، والمهندس أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب.

ومن المنتظر، أن يشهد المركز الأولمبى عقب الإفطار السنوى صالون ثقافى حول الذكاء الاصطناعى واستخدام التكنولوجيا .

كما تقوم نقابة المهن الرياضية، بتكريم عدد من الشخصيات الرياضية العامة وعدد من المسئولين السابقين .