انت الان تتابع 5 غيابات تضرب الزمالك قبل موقعة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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ويغيب عن القلعة البيضاء، أمام نهضة بركان، التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الذهاب، ومن المنتظر أن يعوضه، حازم إمام، كما يفقد الزمالك جهود التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا في القدم، لكنه سيحضر مباراة اليوم من المدرجات