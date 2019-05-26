شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من نهائي الكونفدرالية.. سيارات «الضباب» تكافح البعوض باستاد برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دفع حي ثان العامرية (غرب الإسكندرية) بسيارات الضباب لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة باستاد الجيش بمدينة برج العرب، وذلك قبل ساعات من بدء مبارة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى بطولة الكونفدرالية.
ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في العاشرة من مساء الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفيدرالية بملعب الجيش في برج العرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.
ومن جانبه، قال المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن سيارات الرش بماكينة «الضباب» قامت بمكافحة الباعوض، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين نادي الزمالك ونظيره نهضة بركان.
وأضاف رئيس الحي أن سيارات «الضباب» وأجهزة «الرزاز» التابعة لإدارة الرصد البيئي بحي العامرية جابت محيط الاستاد من الداخل والخارج قبل توافد الجماهير.
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