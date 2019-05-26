شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة تضم 18 لاعبًا للسفر إلى الغردقة بعد قليل لمواجهة فريق الجونة غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 والختامية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد فوزي – كمال السيد. خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي – محمد الضرف – عبدالرحمن مجدي – مصطفى فارس – محمد بيومي – مدحت فقوسة – وجيه عبدالحكيم. خط الهجوم: كريم بامبو – – بنسون شيلونجو – حازم مرسي.

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