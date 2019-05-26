مورينيو: سأشعر بـ"الأسف" إذا خسر ليفربول نهائي الأبطال

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيشعر بالأسف الشديد في حال خسر يورجن كلوب مدرب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول سيلتقي مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وخلال تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس اعترف مورينيو أن الثنائي يورجن كلوب (مدرب ليفربول)، وماوريسيو بوكيتينو (مدرب توتنهام) يستحقان تحقيق البطولة هذا الموسم.

وقال مورينيو: "كلوب وبوكيتينو "يستحقان تحقيق شيئًا كبيرًا" في حياتهم المهنية هذا الموسم، أنا معجب بما وصلا إليه".

Advertisements

كلوب وبوكيتينو لم يفز أي منهما ببطولة كبرى مع ليفربول أو توتنهام منذ توليهما المهمة الفنية، ونتظر كلاهما أول تكريم أوروبي في مسيرتهما.

وقال مورينيو: "سأكون سعيدًا جدًا لأحد زملائي وسأكون حزينًا جدًا للآخر، أحب كلاهما".

وأضاف: "سأكون سعيدًا إذا فاز كلوب على ماوريسيو، لكنني سأكون آسفًا للغاية لأن أحدهما سيخسر".